الصحة توضح كيفية حماية الأطفال من الإصابة بـ«كورونا»

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» عن عدة نصائح للأطفال الأقل من 18 عامًا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو العدوى بالمتحور الجديد "دلتا بلس"، وشددت على عدم تطعيم الأطفال أقل من 18 عامًا لتجنب للأعراض المصاحبة عقب تناول اللقاح.

نصائح للأطفال تجنبهم الإصابة بفيروس كورونا

طالبت وزارة الصحة أولياء الأمور بتطبيق إرشاداتها حتى يُجنبوا صغارهم الإصابة بفيروس كورونا والتي تمثلت في:

- الاهتمام جيدًا بتغذية الأطفال.

- علاج أي مشكلة صحية تواجه الأطفال والذهاب للطبيب المختص.

- ضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة.

- الالتزام بغسل وتعقيم اليدين بصورة مستمرة.

أعراض مصاحبة عند إصابة الأطفال بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد صلاح، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أن الأطفال يعدون أكثر الفئات إصابة حاليًا بفيروس كورونا مع دخول الموجة الرابعة فى مصر، موضحًا أن ارتفاع الإصابة يعود لطفرات فيروس كورونا والمتحور الجديد "دلتا بلس" وتصيب كافة الأعمار، وفي حالة تزايد الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة يتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج لعدم تدهور حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات المتأخرة دخلت العناية المركزة.

وأوضح في تصريحات لـ "الوطن"، أن الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين هي:

- الحمى.

- مرارة بالفم ووجود قرح بالشفاه.

- ظهور أعراض الجيوب الأنفية.

- أعراض معدية معوية.

- طفح جلدي.

وأشار إلى انه على وجه العموم تأتي معظم أعراض الأطفال خفيفة، وتختلف أحيانًا من طفل إلى آخر في نفس الأسرة، حسب استجاباتهم المناعية.

وأوضح أن الأطفال المصابين يعانون من أعراض خفيفة جدًا إذا كان لديهم جميع الأعراض، مشيرًا إلى تشابه أعراض متغير دلتا كثيرًا مع تلك التي نتجت عن السلالات السابقة لكن بمعدلات أقل فى السعال الجاف وضيق في التنفس وحمى وأحيانًا فقدان حاسة التذوق والشم.