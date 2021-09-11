أعلنت وزارة الصحة والسكان، أسماء لقاحات كورونا في مصر، وذلك ردًا على تساؤلات المواطنين بشأن اللقاحات التي توفرها الوزارة في مراكز التطعيم بمختلف المحافظات، مناشدة جميع المواطنين من مختلف الفئات بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والحصول على طلب اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو الأعراض المصاحبة عند الإصابة.

تعرف على أسماء لقاحات كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة في بيان لها، عن أسماء لقاحات كورونا في مصر التي يتم تطعيمها للمواطنين، وهي: «سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنيك v، أسترازنيكا AZD 1222، وفاك Corona-Vac»، بالإضافة إلى وصول لقاح جونسون آند جونسون الأيام الماضية، موضحة أن جميع اللقاحات آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، كما أن الأعراض الجانبية لا تدعو للقلق أو الخوف، فهي طبيعية.

وأوضحت وزارة الصحة، عن توفير فرق للتوعية والتواصل المجتمعي التابعة للوزارة، في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبالًا من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تسهيلا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

مراكز التطعيم تعمل طوال الأسبوع

وأشارت الوزارة، إلى استمرار العمل بمراكز التطعيمات في كافة أنحاء الجمهورية على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها في المناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين.

اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا

ناشدت الوزارة، المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية في ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، والاستمرار على غسيل اليدين، وحال أخذ اللقاح يجب الحرص على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، إذ إنّ مناعة اللقاح لا تصل إلى 100%، لكنها تعمل على تخفيف من الأعراض الجانبية وتجعلها بسيطة ومتوسطة.