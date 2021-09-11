أعراض كورونا الموجة الرابعة.. تبدأ بالاحتقان والحمى

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض كورونا الموجه الرابعة، وذلك قبل دخول مصر فعليا الموجه الرابعة وعودة تزايد الإصابات مرة أخرى، تزامنا مع وجود حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» الذى يعد الأشرس بين متحورات فيروس كورونا وأكثر المتحورات انتشارا والأكثر عنفا في المضاعفات المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا.

تعرف على أعراض كورونا الموجة الرابعة

وأعلنت وزارة والصحة والسكان خلال بيان لها، عن أعراض كورونا الموجة الرابعة والتي لم تتغير منذ تفشى جائحة كورونا ولكن تتضاعف الأعراض المصابة وفقا للمتحورات التي طرأت على فيروس كورونا، مؤكدة أن أعراض الإصابة في الموجة الرابعة هي نفس الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا قبل ذلك، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تعرف على الأعراض المصاحبة عند الإصابة بمتحور «دلتا بلس»

وقال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل، إن أعراض الموجه الرابعة متعددة وتتزايد وفقا لحالة المصاب فالأشخاص الأصحاء تكون الأعراض ضعيفة معهم على عكس أصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانوا من ضعف في جهاز المناعة.

وأشار ثروت، إلى أن أعراض كورونا الموجة الرابعة تتثمل في:

- التهاب بالحلق بسيط.

- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

- كحة جافة في الأغلب من بسيطة لمتوسطة.

- سيولة الأنف شديدة.

- إسهال شديد، وآلام شديدة في فم المعدة، وإسهال شديد.

- إمساك.

- وجود مرارة في الفم.

الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا المتعارف عليها

وأضاف، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، أن الأعراض العادية المتعارف عليها عند الإصابة بفيروس كورونا تتمثل فى:-

- الحمى.

- ظهور طفح جلدي عند بعض المصابين بالفيروس.

- إرهاق التهاب الملتحمة.

- ضيق في التنفس فقدان القدرة على الحركة والكلام.

-ارتفاع درجة الحرارة.

- رشح الأنف.

- السعال.

- العطس الكحة.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- الآم في البطن.

- تكسير في العضلات.