إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق محور «الضبعة - القاهرة»، الإقليمي، بجوار الريف المصري في اتجاه مدينة العلمين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل مصابي الحادث لمستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي « حماد محمد حماد سويلم، 8 سنوات، عمر محمد حماد، 6 سنوات، محمد حماد سويلم، 37 سنة، نور محمد حماد، 11 سنة، تغريد سالم حماد، 32 سنة، وإيهاب حماد سويلم، 32 سنة»، يقيمون بالإسماعيلية وجاري فحصهم وعلاجهم طبيا.

استكمال الفحوصات والشرطة تفحص حادث الضبعة

واستكمل الفريق الطبى بقسم الطوارىء بمستشفى العلمين النموذجى الفحوصات الطبية لجميع المصابين من الأشعة والتحاليل، ومتابعة حالتهم لحظة بلحظة.

ومن ناحية أخرى انتقل ضباط من مباحث قسم شرطة العلمين، والإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجاري الفحص والتعرف على أسباب وملابسات الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.