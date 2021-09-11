انتشال جثتي شاب وخطيبة شقيقه غرقا في نيل سوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جثتي شاب وخطيبة شقيقه بعد غرقهما في نهر النيل أمس، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقال شهود عيان إن الشاب حاول إنقاذ خطيبة شقيقه من الغرق في نهر النيل بعد سقوطها، إلا أنه غرق معها، وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها، وتم انتشال الجثتين.

غرق شخصين في مياه النيل

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغا بغرق شخصين في مياه النيل ناحية قرية «قاو»، غرب دائرة المركز، أسفل كوبرى طما العلوي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص غرق كل من «نصري.م»، 18 عامًا، وخطيبة شقيقه، «نصرة.ح.ق»، 17 عامًا، يقيمان بدائرة مركز طما، أثناء خروجهما للتنزه، برفقة أسرتيهما، وتبين من التحقيقات أن خطيبة الأول وخطيبة شقيقه نزلتا لمياه نهر النيل إلا أن التيار جرفهما إلى داخل النهر، وحاول الأول إنقاذها من الغرق، وتمكن من إخراج خطيبته من المياه، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ خطيبة شقيقه، فغرقا معا.

وكلف مدير أمن سوهاج، رجال الإنقاذ، بتكثيف البحث في نهر النيل لانتشال الجثتين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على الجثتين بين الحشاش على ضفة النهر، وتم نقل الجثتين لمستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.