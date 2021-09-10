248 مليون جنيه تعويضات لإزالة تعارضات محور «عدلى منصور» بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة إزالة المناطق العشوائية، وتعارضات محور عدلى منصور، وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جار الانتهاء من إزالة التعارضات فى مسار محور مسطرد المستشار عدلى منصور بالمطرية، والانتهاء من إزالة عدد 159 عقارًا بشوارع المشروع ووسط البلد والبريد مع صرف تعويضات للسكان تبلغ قيمتها 248 مليون جنيه، لعدد 1125 أسرة وذلك طبقاً لأسعار المنطقة التى حددها المقيم العقاري، لافتا إلى أن محور عدلى منصور تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 16 كم ويخدم المحور أحياء النزهة والسلام أول والمرج والمطرية وعين شمس لتسييرالحركة المرورية.

نقل 4765 أسرة من أبوقرن إلى «معا»

من ناحية أخرى، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار العمل على إزالة عزبة أبوقرن بمصر القديمة ومستهدف إزالة نحو 1400 عقار ونقل 4765 أسرة إلى مشروع «معا»، بنطاق حى السلام وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة، مشيرة إلى الانتهاء من إزالة 350 عقارًا حتى الآن علاوة على نقل وتسكين أكثر من ألف أسرة فى مشروع «معًا»، فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضارية وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وتوفير حياة كريمة لهم.

مشروع «معا» مقام على 70 فدان

وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أن عملية إزالة العشوائيات ونقل سكانها أمر هام ومن أولويات المحافظة، مؤكدة استمرار أعمال الإزالة بعزبة أبوقرن العشوائية غير الآمنة، ونقل الأسر إلى مشروع معا وهو ضمن المشروعات القائمة في منطقة مدينة السلام على مساحة 70 فدانا وهو عبارة عن «كمبوند متكامل»، يضم خدمات ومركز ترفيهى ومسرح ودور عرض ودار مسنين وحضانة ومدرسة ومسجد ومنطقة حرفية.

وأشارت إلى أن المنطقة الجنوبية أوشكت على الانتهاء من المناطق العشوائية للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم .