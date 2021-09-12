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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بشخصية اجتماعية ومتعاونة، كما أنه يوجد توافق بينهم وبين مواليد برج الدلو بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 12-9-2021 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك وتستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج الميزان 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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