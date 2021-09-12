حظك اليوم برج الميزان الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:00 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
برج الميزان
يتميز مولود برج الميزان بشخصية اجتماعية ومتعاونة، كما أنه يوجد توافق بينهم وبين مواليد برج الدلو بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان 12-9-2021 على الصعيد المهني
الفلك يدعمك وتستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.
حظك اليوم برج الميزان 12-9-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.