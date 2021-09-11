15 وظيفة في الصعيد بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. منها لحديثي التخرج

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير وعرض الوظائف، عددا من المهن الشاغرة لالتحاق أبناء الصعيد بها، شرط توفر عدد من الشروط منها السن والخبرات المطلوبة، تستعرضها «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: المصرية لتوزيع الزيوت الطبيعية .

مقر العمل: إسنا - الأقصر - البياضية - طيبة الجديدة - الأقصر.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

وظيفة طبيب بيطري

اسم الشركة: نيو هوب العالمية.

مقر العمل: أبو قرقاص - العدوة - المنيا - بني مزار - المنيا.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الطب البيطري ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسؤول مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة بيزنس .

مقر العمل: أبنوب - أسيوط - البداري - الغنايم - أسيوط .

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 5750 جنيه مصري.

وظيفة سائق

اسم الشركة: نيو هوب العالمية.

مقر العمل: الواسطى - بني سويف.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 200- 1000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب شحن وتوزيع

اسم الشركة: مايلرز لخدمات الشحن والتوصيل .

مقر العمل: العدوة - بني مزار - سمالوط - مطاي - المنيا.

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 6000- 7000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: الشركة الدولية العربية للصناعات الكهربائية.

مقر العمل: سوهاج الجديدة - سوهاج.

العمالة المطلوبة: 4 .

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: المصرية لتوزيع الزيوت الطبيعية.

مقر العمل: ادفو - كوم أمبو - نصر النوبة - اسوان - اسوان.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27- 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مكتب فني وحصر كميات

اسم الشركة: أوربان لاين هولدينج.

مقر العمل: أسوان - أسوان.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 6500- 7500 جنيه مصري.

وظيفة فنى صيانة أجهزة

اسم الشركة: أمان .

مقر العمل: المنيا .

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة متسوق خفي

اسم الشركة: G W R Consulting .

مقر العمل: سوهاج - سوهاج.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مشرف دعاية وتسويق خارجي

اسم الشركة: سلاح التلميذ للطباعة والنشر.

مقر العمل: الفيوم - الفيوم .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة فنى انذار حريق

اسم الشركة: ليدز .

مقر العمل: بني سويف - بني سويف الجديدة - بني سويف .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات طبية

اسم الشركة: دي كي تي إيجيبت .

مقر العمل: أبنوب - أسيوط - البداري - الغنايم - أسيوط .

سنين الخبرة: سنة-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب دعاية وتسويق

اسم الشركة: شركة المعاصر للكتب الخارجية.

مقر العمل: المنيا - المنيا .

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: 7 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2850 - 2900 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول متابعة

اسم الشركة: الحرية للصناعات الغذائية - الحرية 2000.

مقر العمل: سوهاج - سوهاج.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.