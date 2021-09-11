مندوب مصر الأممي: استراتيجية حقوق الإنسان تثبت أننا نسير في طريق صحيح

أشاد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واصفًا ما حدث اليوم بأنه يعتبر نقلة نوعية ورسالة للداخل والخارج بأن مصر تمضي في الطريق الصحيح وأنها تبني الدولة الجديدة، موضحًا أن مصر من ضمن من صاغ مبادئ حقوق الإنسان.

مصر تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل موضوعي

وأضاف «جمال الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تضع خارطة طريق في ملف حقوق الإنسان، وتتحدث عن حقوق الإنسان بشكل موضوعي في جميع القطاعات وترى نقاط القوة، كما ترى التحديات التي نرغب في تعديلها بطريقة علمية ومنهجية، كما أن مصر تعتبر ملف حقوق الإنسان جزء من التنمية الشاملة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان ستقدم تقريرا لرئيس الجمهورية لمتابعة تطبيق الاستراتيجية.

مصر تضع خارطة طريق في ملف حقوق الإنسان

وأوضح، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين أحزاب سياسية، مؤكدًا أنه باعتبار أن النظام السياسي يقوم على أسس التعددية السياسية والحزبية، فإن الاستراتيجية تستهدف بناء المهارات والقدرات على القيادة والتنظيم لكوادر الأحزاب السياسية وتعزيز البيئة الثقافية الداعمة لأنشطة الأحزاب.

المجتمع المدني شريك أساسي في حماية واحترام حقوق الإنسان

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية يمثلان إشارة بدء لشراكة قوية بين الدولة والمجتمع المدني، ويعكسان التزام الدولة بتعزيز القطاع الأهلي وتوفير الضمانات للعمل به، باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي في حماية واحترام حقوق الإنسان.