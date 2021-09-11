هاني شاكر يجتمع غدا بمتعهدي الحفلات لحل أزمة «جمعية الملحنين»

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي، عن انعقاد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، غدا الأحد، لبحث الأزمة المتفاقمة التي تثيرها جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة الفنية على المصنفات، المتمثلة في عدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـDG والأجانب، غير مستحقة وعلى غير صحيح القانون، وذلك بعد فشل كل المداولات والاجتماعات مع الرقابة على المصنفات.

النقابة تجتمع من أجل متعهدي الحفلات

وطالب البيان، المتعهدين والعازفين ومشغلي الـDG، بالتوجه إلى مقر النقابة، الذين تم التحصيل منهم، ومعهم الإيصالات الدالة على التحصيل، وسوف ينعقد المجلس، برئاسة النقيب، لإنهاء هذا الموضوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وطرق كل السبل للحفاظ على أعضاء النقابة، والمنتمين لها والحفاظ على إيرادات النقابة حتى تستطيع الاضطلاع بمهامها الخدمية من معاشات وعلاج وإعانات وغيره.

ومن ناحية أخرى، وجه الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، في بيان صحفي له مساء اليوم، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على خلفية قرارها الأخير بإلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات، بسداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين، مقابل استغلال أغانيهم قبل حصولها على التراخيص اللازمة.

إبراهيم: القرار انتصارللقانون وإنصاف للمؤلفين والملحنين

ويرى فوزي إبراهيم، أن هذا القرار بمثابة انتصار للقانون، وإنصاف للمؤلفين والملحنين، موضحًا أن حق الأداء العلني للحفلات، يتم تحصيله من المنشآت والشركات المنظمة أو المتعهدين ولا علاقة له بالمطربين والموسيقيين إطلاقًا.

وكانت نقابة الموسيقيين، ألغت تصاريح الغناء الخاصة بحسن شاكوش بعد التحقيق الذي أجراه، الأحد الماضي، في مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط القاهرة، وذلك على هامش خلافه مع رضا البحراوي، وتبادلهما ألفاظا مسيئة على العلن، كما عاقبت نقابة المهن الموسيقية رضا البحراوي بالوقف شهرين عن الغناء.