«شيحة» عن استراتيجية حقوق الإنسان: السيسي سابق الدولة والمجتمع المدني

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اليوم يمثل عرسا وطنيا من الطراز الأول، مشيرًا إلى أن الجميع سعداء بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأسباب متعددة، منها أنها الأولى من نوعها، وأطلقت بإرادة مصرية منفردة وخالصة، وتضمنت كل ما كنا نحلم به: «الرئيس السيسي سابقنا.. سابق الحكومة ومؤسسات الدولة، وقفز قفزات قبل المجتمع المدني، أفكار خاصة بزواج القاصرات تحدث عنها، كما تحدث عن الأطفال وتنظيم الأسرة، فقال إن القانون سهل لكن الضروري هو شكل تطبيق القانون».

الاستراتيجية ضمت ملاحظات كانت تحمل انتقادات حادة

وأضاف «شيحة» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، أن الاستراتيجية تضمنت عددًا كبيرًا من المحاور، وشاركت فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الذي نجح في مد جسور الثقة مع مؤسسات الدولة لأول مرة، وكل الملاحظات في المناقشات كانت موضع تقدير وجرى وضعها في الاستراتيجية رغم أنها كانت في كثير منها انتقادات حادة، وكانت هناك ثقة في المجتمع المدني، وربما قد يكون هذا الأمر هو ما دفع الرئيس السيسي يجعل لإعلان 2022 عام المجتمع المدني.

الاستراتيجية نقلة نوعية حضارية في مجال حقوق الإنسان

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن الاستراتيجية نقلة نوعية حضارية في مجال حقوق الإنسان، الجمهورية الجديدة حقوقية بالدرجة الأولى، كل مبادرات الرئيس السيسي، معنية بحقوق الإنسان، وسدت فجوات في جدار حقوق الإنسان، وكل الانتقادات أخذت محل الاعتبار، وانطلقت الدولة المصرية وبنت رؤية وخريطة عمل لمدة 5 سنوات.

وواصل: «في المجتمع المدني أصبحنا على دراية بالإطار الذي سنعمل فيه لمدة 5 سنوات، فقد تضمن كل الحقوق مثل المرأة والطفل وذوي الهمم والشباب والمسنين».