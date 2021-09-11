أستاذ سياسة دولية: استراتيجية حقوق الإنسان لخصت كل مبادرات السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلخص مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة في مصر، مثل مبادرات حقوق المرأة والطفل والشباب والحقوق السياسية، كما تجهز هذه المبادرات لـ5 سنوات كي تكتمل بشكل نهائي أمام المصريين وأمام العالم.

سنجر: حديث الرئيس كان واضحا

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، كان واضحا، من حيث أنه كان من الصعب بناء استراتيجية مثل استراتيجية حقوق الإنسان، الذي هو مجمل اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، دون بناء مؤسسات، مشيرًا إلى أن القانون والدستور يعتبران الأساس الذي اعتمد عليه الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار سنجر، إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية يكمل عمل المؤسسات إلى ما يطمح الرئيس السيسي لتنفيذه حماية للإنسان المصري وأمن المصريين والوقوف ضد كل الادعاءات السخيفة ضد الحكومة المصرية، والتلاعب بملف حقوق في بعض الأوقات، كورقة من أوراق الضغط للسياسة الخارجية لبعض الدول الكبرى التي استخدمتها سابقا ضد الإدارات المصرية السابقة.

التحرك في المبادرة كان سريعا

وأوضح أستاذ السياسات الدولية، أن سرعة التحرك في هذه المبادرة تستهدف جعل مصر نموذجا يعبر عن ثقافة ودين متسامح، لبناء كيان يستطيع أن يتحدث عن حقوق الإنسان المصري على أرض راسخة ثابتة دون الوقوع في مواءمات تأتي أحيانا من دول قد لا ترضى –أحيانا- بشأن الطريقة المصرية.

وأشار، إلى أن إطلاق المبادرة يكمل ما كان مطلوبا سياسيا ودستوريا ومؤسسيا لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الإعلان عنها من العاصمة الإدارية، هو إعلان عن الجمهورية الجديدة، من عاصمتها الجديدة، وهذا أمر يدعو للفخر.

ولفت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى نموذجا مهما لصنع السياسة وإدارة شؤون الحكم في مصر، وهي فكرة التعددية وقبول الرأي الآخر في المبادرات المختلفة التي طرحها على الشعب المصري، فرغم أنه يملك حق إطلاق المبادرات دون المشورة، إلا أن قناعاته تسمح بطرح الآراء المختلفة، والرئاسة المصرية تتقبل هذا التعدد باعتبار أنه يزيد من ثمار المبادرات.