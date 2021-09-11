في مسابقة آفاق بفينيسيا.. لوري كلامي أفضل ممثلة وPilgrims يفوز بالأسد الذهبي

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة «آفاق» الموازية، جوائز الأفلام المشاركة في مسابقة الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الليلة، والتي جاءت كالتالي:

- حصل فيلم Pilgrims للمخرج لوريناس باريسا على جائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة أفضل سيناريو لفيلم 107 Mothers تأليف إيفان.

- حصل بيسيث تشون على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم White Building وحصلت الممثلة الفرنسية لوري كلامي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Full Time، وذهب جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم El Gran Movimiento إخراج كيرو روسو، وجائزة افضل مخرج لإيريك جرافيل عن فيلم Full Time.

جوائز مهرجان فينيسا

وحصل فيلم Los Huesos على جائزة أفضل فيلم قصير في ختام مهرجان الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، من إخراج كريستوبال ليون وجواكين كوتشينا.

جوائز فيلم أميرة

وحصل فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب على جائزتي «لانترا ماجيكا» و«إنترفيلم»، في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك قبل ساعات من حفل ختام المهرجان، وذلك وفقا لما كشفته لجنتا تحكيم الجائزتين في بيان صحفي.

وأوضحت لجنة تحكيم «C.G.S» المانحة لجائزة «لانترا ماجيكا» في نسختها الـ24، أن فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، يستحق الجائزة لكونه فيلما يبعث على التوتر للغاية ومصنوعا بشكل جيد، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة، وأضافت: «خلق الفيلم قصة معقدة ومتوترة عن معني العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوه كراهية الأجانب والانقسامات العميقة».

وتدور أحداث فيلم «أميرة» حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيوناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.