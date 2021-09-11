«الأطباء»: سنحقق مع المتهم في «فيديو السجود لكلب» بعد انتهاء النيابة

قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الطبيب المتهم بالتنمر بمسن، ومحاولة إرغامه على السجود لكلبه، لم يتم التحقيق معه داخل نقابة الأطباء حتى الآن، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم في النيابة العامة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النقابة ضده، وإعلان النتيجة فور انتهاء التحقيق.

الأطباء: النقابة ستحقق مع جميع المشتركين في هذه الواقعة

وحول مطالبة البعض بمعاقبة الأشخاص المشتركين هذه الواقعة، أوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النقابة ستحقق مع جميع المشتركين في هذه الواقعة، حال إثبات أنهم أطباء، وذلك لتصويرهم هذا الفيديو المسيء، وإن كان على سبيل المزاح: «سيتم التحقيق خلال الساعات المقبلة مع جميع الموجودين في هذا الفيديو لو ثبت أنهم أطباء، أما غير ذلك فهذا ليس من اختصاص النقابة».

وفيما يتعلق بالعقوبة المتوقعة للطبيب، صاحب الفيديو المسئ، أشار شعبان إلى أن هذا الأمر سابق لأوانه، حيث إن النقابة ستعلن العقوبة عقب الانتهاء من التحقيقات، فضلا عن أن التحقيقات جارية من العديد من الجهات المختصة ومنها نقابة الأطباء.

طبيب يطلب من مسن السجود لـ«كلب»

وكان فيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث ظهر طبيب داخل مستشفي وهو يجبر مسن على القفز من أعلى حبل، ويطلب منه السجود لـ«الكلب»، الأمر الذي أثار غضب العديد من رواد السوشيال ميديا، مطالبين بعقوبة رادعة على هذا الطبيب ليكون عبرة وعظة للآخرين.

الممرض: الفيديو كان على سبيل المزاح

وفي المقابل، قال الممرض عادل سالم، الذي طالبه الطبيب بالسجود لكلبه، إن الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا جرى تصويره دون علمه، مؤكدا أنه يعمل مع هذا الطبيب منذ 15 عاما، وأن هذا الفيديو كان على سبيل المزاح، إلا أنه كان أمرا مرهقا بالنسبة له، لأن المنظر مهين جدا، موجها الاعتذار لأبنائه لأنه قبل بذلك من أجل المحافظة على «أكل عيشه».