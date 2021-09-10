«المتيني»: التحقيق مع طبيب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب غدا

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب من قبل طبيب، لم تحدث داخل مستشفيات جامعة عين شمس، مضيفا أن الجامعة لا تعلم أي تفاصيل عن الوقائع خارج مستشفياتها، قائلا: «التحقيقات ستأخذ مجراها في هذا الشأن»، مضيفا أن الجامعة ستحقق مع عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، وستكون اللجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.

المتيني: واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب حدثت في مستشفى خاص

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة شكلت لجنة تحقيق عاجلة لتبدأ من صباح غد السبت، التحقيق مع عضو هيئة التدريس المنتسب إليها، مشيرا إلى أن اللجنة هي المخولة بالتحقيق مع الطبيب، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، لما يتكشف لها من ملابسات في الواقعة، مؤكدا أن للحرم الجامعي قدسية ولمكانة الطبيب أيضا، موضحا أن الجامعة بمجرد العلم بالفيديو جرت إحالة الطبيب إلى التحقيق لانتسابه لجامعة عين شمس، مؤكدا أن الواقعة حدثت بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.

رئيس جامعة عين شمس: القرار النهائي والعقوبات وفق تقدير لجنة التحقيق

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن مثل تلك الوقائع ترفضها الأعراف والتقاليد الجامعية وأتتعارض مع قدسية الطبيب، منوها إلى أنه سيجري كشف ملابسات الواقعة كاملة فور انتهاء التحقيق، مؤكدا أن القرار النهائي حول الواقعة والعقوبات يخضعوفق تقدير لجنة التحقيق.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أرسل لجامعة عين شمس، خطابا بضرورة فتح تحقيق وإرسال نتائجه له فورا لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مؤكدا لأن قدسية العمل الجامعي والطبيب ترفض هذه السلوكيات حتى ولو من باب «الهزار».