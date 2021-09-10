أول تصريح من مدير مستشفى النزهة بشأن واقعة «السجود لكلب»: تحقيق عاجل

عبَّر الدكتور حازم سمور، مدير مستشفى النزهة، محل واقعة فيديو الطبيب والسجود للكلب، عن استيائه من واقعة فيديو الطبيب والممرض والسجود للكلب، قائلا: «الواقعة غريبة ونرفضها تماما، والقيم ولا الأعراف والتقاليد والمهنة تقبلها»، موضحا أن إدارة المستشفى فور علمها بالواقعة ومشاهدتها الفيديو، اتخذت عددا من الإجراءات القانونية تجاه المشاركين في المقطع، أبرزها الإحالة للتحقيق الفوري والوقف عن العمل، وانتظار ما تسفر عنه التحقيقات من قبل النيابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف مدير مستشفى النزهة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة تم تصويرها من فترة وفقا لما تم سماعه من أقوال، وان إدارة المستشفى فتحت تحقيقا عاجلا في هذا الشأن، مؤكدا أن «الموضوع غير مقبول وتم وقف الجميع عن العمل، والتحقيق».

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن واقعة فيديو الطبيب بشأن السجود للكلب، لم يكن في مستشفيات جامعة عين شمس، مضيفا أن الجامعة لا تعلم أي تفاصيل عن الواقعة خارج مستشفياتها، قائلا: «التحقيقات ستأخذ مجراها في هذا الشأن»، مضيفا أن الجامعة ستحقق مع عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس وفقا لقانون تنظيم الجامعات، وستكون اللجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.