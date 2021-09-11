مدير مستشفى النزهة يكشف لـ«الوطن» تفاصيل واقعة «السجود لكلب»

قال الدكتور حازم سمور، مدير مستشفى النزهة، إن الواقعة الخاصة بفيديو سجود الكلب حدثت في غرفة مغلقة داخل إحدى العيادات، موضحا أنها قديمة، ولم يتم العلم بها إلا بعد ظهور الفيديو، موضحا أنه لا توجد كاميرات مراقبة بغرف الكشف لسرية الكشف عن المرضى، وأن التصوير تم بموبايل وليس بكاميرات مراقبة، نافيا ما تردد عن وجود كلب بغرفة العيادة.

وأضاف «سمور»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تفاصيل الواقعة تشير إلى أنها منذ شهور، مؤكدا أن الواقعة مرفوضة تماما، وإهانة إنسان بهذه الطريقة مرفوض تماما، لافتا إلى أنه تم إحالة جميع المشتركين في الواقعة للتحقيق العاجل بجانب الوقف عن العمل، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى بمجرد العلم بالواقعة، اتحذت قرارا من أمس يوقف كل المشاركين في الواقعة وإحالتهم للتحقيق، موضحا أن هناك أكثر من جهة للتحقيق.

تداول فيديو الواقعة على السوشيال ميديا

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا أمس، مقطع فيديو لطبيب يعمل بأحد المستشفيات الخاصة ومنتسب لجامعة عين شمس، وهو يسخر من ممرض ويأمره بالسجود لكلب، مما استدعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن، ووقف الطبيب عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.

وأكد مدير مستشفى النزهة، أن الواقعة كانت على تليفون الطبيب وتم تسريبها، وحدثت في غرفة مغلقة ولم يتم العلم بها حتى ظهور الفيديو، مؤكدا أن كاميرات المستشفى دخل الممرات وليس الغرف، والواقعة تم تصويرها بموبايل، منوها إلى أنه تم وقف المشاركين في الواقعة عن العمل حتى انتهاء التحقيقات، نافيا ما تردد عن وجود كلب داخل المستشفى، موضحا أن الكلب كان خارج المستشفى بسيارة الطبيب، وليس المستشفى: «ليس منطقيا أن يكون هناك كلب داخل المستشفى ونحن نرفض تلك السلوكيات».