عبدالعزيز: مصر تبني استراتيجية لحقوق الإنسان للمرة الأولى في تاريخها

أشاد الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، مؤكدا أن مصر تعلن لمواطنيها أنها بصدد تبني استراتيجية لحقوق الإنسان للمرة الأولى في تاريخها، وهذه الاستراتيجية يشرف عليها كيان حكومي، وهو اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لإرساء توقيتات محددة لإنجاز تقدم في الملف الحكومي، وأيضا هو معني بمتابعة وتقييم أداء المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

الهدف الأسمى من استراتيجية حقوق الإنسان في مصر

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الهدف من إعلان الاستراتيجية مخاطبة العالم الخارجي، سواء كان منظمات خارجية أو دول لها اهتمام بالأوضاع الحقوقية في مصر، كون مصر تريد أن ترسي معالم حقوقية جديدة في الداخل قائمة على المبادئ الدستورية، التي صدرت في دستور 2014.

مصر تواجه بعض التحديات ذات الطبيعة الأمنية والسياسية

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مصر تواجه بعض التحديات ذات الطبيعة الأمنية والسياسية، وأيضا الضغوط المالية فيما يتعلق بتوفير الإنفاق اللازم، لتلبية الاستحقاقات الحقوقية، مثل السكن والصحة والتعليم وما شابه، وهناك جهات كثيرة في العالم راقبت ما حدث في مصر اليوم، والبعض رأى في ذلك خطوة مهمة للأمام، مشيدًا في الوقت ذاته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني.

إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني يمثل خطوة إيجابية جدا

وتابع أن أمينة المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تحدثت اليوم بشكل منفتح وإيجابي، وكان حسها متفائلا، ولكن بعض المتربصين حاولوا إثارة الشكوك ببعض القصور الحقيقي لملف الحقوق الإنسان الذي تعترف به الدولة المصرية، كما أن إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني يمثل خطوة إيجابية جدا، وسيكون هناك طاقة جديدة للعمل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وهذا الأمر يجب أن يشمل الحقوق المدنية والسياسية من جانب، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر.