تعرف على كيفية مشاهدة محاضرة وزير التعليم «أون لاين» الأربعاء المقبل

يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محاضرة أون لاين على بنك المعرفة، تتناول أفضل الممارسات لمواجهة التحديات في هذه المرحلة من خلال ورشة عمل بريتانيكا مع بنك المعرفة المصري، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الساعة السابعة مساءً.

وأكد وزير التعليم على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أي طالب يستطيع الحصول على رابط المحاضرة، عبر بريده الإلكتروني، من خلال التسجيل على بنك المعرفة المصري.

تلقي طلبات التظلم لطلاب الثانوية العامة

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لإعادة فحص أوراق الإجابة يدوياً مقابل سداد 300 جنيه للمادة الواحدة، ابتداء من اليوم السبت، مؤكدة أن التظلمات تتم إلكترونياً وليس ورقياً، مشددة على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بإعادة فحص الأوراق، منوهة إلى استمرار قبول الطلبات إلى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن إعادة فحص الأوراق يدوياً لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين ذلك وتلبية لرغبة أولياء الأمور، موضحة أن إعادة فحص أوراق إجابات الثانوية العامة يتضمن مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، مشيرة إلى حق الطالب حضور إعادة الفحص أثناء المراجعة. وأشار طارق شوقي في بيان صحفي سابق إلى إرسال مواعيد لكل طالب للإطلاع على الأوراق، مؤكداً أنه يحق للطالب وولي أمر الاطلاع على أوراق الإجابات.

كما كثفت الوزارة مؤخرا من استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، ومن بينها الانتهاء من إعطاء اللقاح للمعلمين وإعداد المقررات الدراسية للطلاب، منوهة إلى أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالمقررات الدراسية والمناهج الجديدة قبل بداية العام الدراسي 2021- 2022.

وللتسجيل على بنك المعرفة من هنا.