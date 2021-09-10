غزل المحلة يقترب من التعاقد مع محمد عودة

لا يزال نادي غزل المحلة يبحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لخلافة مختار مختار المدير الفني السابق، الذي رحل عن تدريب الفريق، بعد الدخول في خلافات مع مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، ليرحل بعد عدة أيام من توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وكانت شركة الكرة بنادي غزل المحلة، دخلت في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد، إلا أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية.

وذكر مصدر داخل غزل المحلة، أن المجلس وصل لمفاوضات متقدمة مع محمد عودة مدرب المقاولون العرب السابق، من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

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