«الصحة»: الموجة الرابعة لكورونا ستكون الأطول.. وبروتوكول علاج خاص بالأطفال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إصابات الأطفال بفيروس كورونا حتى الآن، ليست بالنسبة الكبيرة التي تدعو للقلق، لافتا إلى إصدار بروتوكول علاجي خاص بهم، نظرا لأن متحور «دلتا بلس» يستهدف الأطفال بنسبة كبيرة.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا الأطول وإصابتها الأكثر

وتابع المصدر بأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ستكون الأطول نظرا لدخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن الموجة الرابعة تكون مختلفة أيضا من حيث الإصابات التي ستكون أشد من الموجات الثلاث السابقة، ولكن معدل الوفيات سيكون الأقل، في حال الوصول بتطعيم المواطنين إلى 20% حتى نهاية العام الجاري.

ودعا المصدر المواطنين مجددا، إلى ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وطالب المصدر من المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

التعطيم لا يعني التخلي عن التدابير الاحترازية

وأكد أنه في حال أخذ اللقاح لابد من الحفاظ على اتباع التدابير الصحية اللازمة، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.