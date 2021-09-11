«الصحة» للمواطنين: تزايد إصابات كورونا «إنذار خطر».. احذروا بدون هلع

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن هناك شواهد في مصر على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وهذا يُعد إنذارا، فمصر بدأت في بوادر الموجة الرابعة من الفيروس، ويجب أن نأخذ حذرنا على أكمل وجه، سواء باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أو الحصول على اللقاحات.

اللقاحات المضادة لكورونا جزء أساسي من الإجراءات الاحترازية

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الإجراءات الاحترازية لم تعد تشمل فقط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي، بل أصبح تلقي اللقاحات جزء أساسي من الإجراءات الاحترازية، «مصر تعاملت مع فيروس كورونا في الموجه الأولى والثانية والثالثة وربنا وفقنا في السيطرة عليه».

المنظومة الصحية في مصر قوية

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن المنظومة الصحية في مصر قوية، وأصبح هناك فكر جيد في العلاج وبرتوكولات وحزمة الأدوية التي تُساعد على تماثل الشفاء، «القلق بس إن ميكنش عندنا حذر اللي كان موجود عندنا قبل كده، كنا لما نسمع اسم كورونا بنخاف، إحنا عاوزين حذر بس بدون هلع».

عوامل الشفاء من كورونا تتمثل في هذا الأمر

وأوضح الدكتور حسام حسني، أن الحذر الذي تطلبه وزارة الصحة والسكان من المواطنين هو أنه عندما يشعر أي من المواطنين بالأعراض الخاصة بفيروس كورونا، عليه أن يجري التحاليل وحزمة من الفحوصات، من أجل التوجه لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج، ومن عوامل الشفاء من فيروس كورونا طلب الرعاية الصحية المبكرة، «كل ما بندأ العلاج بدري كل ما تماثلنا للشفاء يبقى عالي جدًا».