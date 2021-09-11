الصحة تُعلن انخفاض معدل وفيات كورونا بعد زيادة عدد متلقي اللقاحات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدلات الوفيات في البلاد خلال الفترة السابقة، بعد زيادة عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وزيرة الصحة في مجلس المحافظين: اللقاحات قللت وفيات كورونا

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن لقاح كورونا يسهم في خفض معدلات الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا، ما يؤكد أهمية حصول المواطنين على اللقاحات، وتكثيف التوعية بشأنها.

هالة زايد: نستهدف تطعيم ما يقرب من 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

وجددت «زايد»، تأكيدها على أن الحكومة تستهدف تطعيم ما يقرب من 40 مليون مواطن ومواطنة ضد كورونا حتى نهاية العام، سواء عبر اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من اللقاحات، والتعاقد لتوريد كميات من مختلف أنواع اللقاحات.

واعتبرت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر إحدى الدول القليلة حول العالم التي تتمتع بتنوع في اللقاحات المُضادة لكورونا، مؤكدة أنه سيتم موافاة المحافظين بخطط بشأن التدفقات الأسبوعية من اللقاحات لمختلف المحافظات.

الصحة: 777 مركزا لتلقي لقاح كورونا بعد افتتاح 60 مركز في الجامعات

وأعلنت الوزيرة عن وصول عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى 777 مركزا، بعد افتتاح 60 مركزا لتلقي لقاحات كورونا للطلاب والعاملين بالجامعات المختلفة، و180 مركزا مخصصة للمسافرين للخارج، وباقي المراكز لمختلف المواطنين.

وأشارت «زايد»، إلى وجود أكثر من 1300 فريق متحرك، لتلقي لقاحات كورونا في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إقامة المزيد من مراكز تلقي لقاحات كورونا.

زايد: نسعى لافتتاح مراكز ضخمة لتلقي لقاح كورونا في المحافظات

وطالبت وزيرة الصحة والسكان، المحافظين بتوفير المزيد من الأماكن لإنشاء ما وصفته بـ«مراكز ضخمة»، لتلقي لقاحات كورونا بعواصم المحافظات أو الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية على غرار المراكز التي أنشئت في أرض المعارض بمدينة نصر، أو أكاديمية الفنون ومدينة البعوث.