طبيب فيديو «اسجد لكلبي»: «اللي حصل هزار ومكنش للنشر والتمريض إخواتنا»

وصف الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، الواقعة بأنها «هزار غريب»، موضحًا: «لو تشوفوا طبيعة مهنتنا بيبقى فيه هزار غريب شوية في غرف العمليات وده بيزود الروابط بيننا، ومفيش فرق بين دكتور ومدير وأستاذ».

صاحب الواقعة: ممكن تسألوا عني زملائي إزاي بدعمهم

وأضاف صاحب الواقعة خلال تصريحات تليفزيونية: «الفيديو كله حصل وهو عبارة عن هزار ومزاح، وممكن تسألوا عني زملائي والتمريض وأساتذتي أنا إزاي بدعمهم، والتمريض ضهرنا ومن غيره نفشل وعلاقتنا بيهم قوية جدا وكلهم إخواتنا».

وحول طلبه من ممرض السجود للكلب، قال: «إحنا في مستشفى 5 نجوم، هو كان في كلب عشان نسجد له؟! وأعتذر عن لفظ السجود لأنه خارج عن السياق ولا يليق، ده مش حاجة للنشر، إحنا بنهزر سوا، وممكن تصدر حاجات يُساء فهمها لو نشرت».

وفي وقت سابق قررت النيابة العامة أن تستدعي طبيب جامعة عين شمس في واقعة «اسجد لكلبي»، لجلسة تحقيق لسماع أقواله في الفيديو المثير للجدل.

الفيديو إهانة للممرض عادل سالم وإجباره على قفز الحبل مرات متكررة، وتوجيه أمر آخر إليه بالسجود للكلب وعندما رفض، أمره الطبيب بأن يعطي التحية للكلب فاستجاب الممرض لذلك الأمر، وأظهر الفيديو الطبيب والممرض واثنين يظهر من ملابسهما أنهما فردي أمن إداري.

النيابة العامة تحفظت على الفيديو تمهيدًا لمواجهة الطبيب به، لكي يكون دليلًا لإقامة الحجة على الألفاظ التي وردت به، حيث تنظر خضوع الطبيب جلسة التحقيق لكي تواجهه بما ورد من أقواله خلال التنمر وإهانة الممرض عادل سالم والتقليل منه بهذه الطريقة.