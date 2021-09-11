النيابة تستدعي الطبيب صاحب فيديو «اسجد لكلبي»

قررت النيابة العامة استدعاء طبيب جامعة عين شمس في واقعة «اسجد لكلبي»، لجلسة تحقيق لسماع أقواله في الفيديو المثير للجدل، الذي تضمن إهانة للممرض عادل سالم وإجباره على قفز الحبل مرات متكررة، وتوجيه أمر آخر إليه بالسجود للكلب وعندما رفض، أصدر الطبيب أمرًا آخر بأن يعطي التحية للكلب فاستجاب الممرض لهذا الأمر، وأظهر الفيديو الطبيب والممرض وإثنين يظهر من ملابسهما أنهما فردي أمن إداري.

النيابة تتحفظ على فيدو «اسجد لكلبي»

وتحفظت النيابة العامة على فيديو «اسجد لكلبي» تمهيدًا لمواجهة الطبيب به، حتى يكون دليلًا لإقامة الحجة على الألفاظ الواردة به، وأن النيابة العامة تنظر خضوع الطبيب جلسة التحقيق حتى تواجهه بما ورد من أقواله خلال التنمر وإهانة الممرض عادل سالم والتقليل منه بهذه الطريقة وإهانة الذات الإلهية عن طريق توجيه أمر للمرض بالسجود للكلب والإصرار على هذا الطلب مرات متكررة.

رواية الممرض

كانت النيابة العامة استمعت لأقوال الممرض عادل سالم في جلسة تحقيق مدتها 4 ساعات ليلة أمس، امتدت حتى الساعة الرابعة فجرًا وانتهت بصرفه من سرايا النيابة العامة، وقال الممرض إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر وأنه كان مضطرًا لتنفيذ أوامر الطبيب حتى لا يكون ذلك سببًا في قطع رزقه وتركه للعمل الذي بمثابة مصدر الدخل الخاص به وبأسرته.

الممرض يتحدث عن أضرار نفسية تعرض لها

وأضاف الممرض، أنه فوجئ بتداول الفيديو على نطاق واسع ما تسبب في اضرار نفسية وأدبية له ولأسرته لأن الفيديو أوضح الإهانة التي تعرض لها الممرض من قبل الطبيب الذي كان يصر على إهانته وأمره بتنفيذ عدة طلبات منها القفز من على الحبل بشكل متكرر وأنه توقف عندما شعر بالعناء والتعب وبعدها طلب الطبيب منه السجود للكلب بقوله: «اسجد لكلبي عشان تبطل تتريق عليه»، رد قائلًا: «كهربني أحسن» وبعدها طلب الطبيب منه تقديم التحية للكلب.