برلمانية تطالب بحذف فيديو «طبيب الكلب» وتغليظ عقوبة عدم احترام الغير

انتفاضة برلمانية ضد الطبيب صاحب الفيديو المسيء للممرض الذي أجبره فيه على القيام ببعض الأفعال المهينة مثل السجود لكلب، وقد قام عدد من النواب طلبات إحاطة للمطالبة بمحاسبة الطبيب.

وطالبت دكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب برفع هذا الفيديو المسيء من الإعلام علي وجه السرعة، قائلة: «على هذا الرجل أن يهدأ، وعلى العالم أن ينسى هذا المشهد المروع وهذا الهراء والاستهتار والاعتداء الفج على حقوق الإنسان البسيط، الذي يعد بمثابة انقضاض على إنسانية هذه مهنة الطب السامية، وكذلك مهمة التمريض.

مؤسسات الدولة لن تتخلى عن نصرة الممرض البسيط

وأوضحت أن هذا التعدي على حقوق عائلة الممرض البسيطة المحترمة نزل عليهم كالصاعقة، خاصة عندما شاهدوا والدهم ينط الحبل ويتقبل هذه المهانة من أجل لقمة العيش، وفوق كل هذا، هو التغول على الذات الإلهية حين يأمر إنسان أخيه الإنسان للسجود لكلب قائلة «رحمتك ربي بهذا الكون، رحمتك لما وصلنا له من هلامية واستهتار ومهانة».

وأشارت إلى ثقتها الكاملة في كل هيئات الدولة لنصرة هذا الممرض البسيط، لمحو شعور أولاده بالمهانة والتعدي، خاصة بعدما شاهدناه يذرف دموعه على الهواء مباشرة وهو يصف شعوره تجاه ما حدث له وحجم الجرح والألم الذي يشعر به.

تغليظ عقوبة من ينتهك خصوصية مواطن

وطالبت النائبة في تصريحات لها اليوم بتغلظ العقوبة على كل من ينتهك خصوصية مواطن أو ينشر فيديوهات ذات خصوصية بدون الحصول على موافقة من صاحب الشأن، فضلا عن عدم مراعاة حقوق الغير.