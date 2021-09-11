حقوق عين شمس: تأجيل التحقيق مع طبيب واقعة «اسجد لكلبي»

كشف الدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق أنَّ هناك ظروفًا أدت إلى تأجيل التحقيق مع عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، الدكتور عمرو خيري أستاذ العظام بكلية الطب عين شمس، صاحب واقعة فديو «السجود للكلب»، موضحًا أنَّه تمّ التأجيل ليوم الإثنين المقبل الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لأن زوجته أبلغت عميد الكلية بأنَه مريض وشعر بالتعب.

عميد حقوق عين شمس: زوجة الطبيب صاحب الواقعة أبلغتني أنه مريض

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنَّ الواقعة لم تحدث داخل مستشفيات جامعة عين شمس، مبينا أنَّ الجامعة ستحقق مع عضو هيئة التدريس وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، مؤكّداً أنَّه تمّ تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقيق مع عضو هيئة التدريس المنتسب إليه الواقعة.

وأَضاف «المتيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ اللجنة هي المخولة بالتحقيق مع الطبيب، مؤكّدًا أنَّ للحرم الجامعي قدسية ولمكانة الطبيب أيضًا، مؤكّدًا أنَّ الواقعة حدثت بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، لافتاً إلى أنَّ مثل تلك الوقائع ترفضها الأعراف والتقاليد الجامعية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أرسل لجامعة عين شمس، خطابًا بضرورة فتح تحقيق عاجل مع الطبيب، مؤكّدا أن قدسية العمل الجامعي والطبيب ترفض هذه السلوكيات.

الواقعة حدثت بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة

فيما قال الدكتور حازم سمور، مدير مستشفى النزهة، إنَّ الواقعة حدثت في غرفة مغلقة داخل إحدى العيادات، موضحًا أنَّه لا توجد كاميرات مراقبة بغرف الكشف لسرية الكشف عن المرضى، مؤكّدًا أنَّ الواقعة مرفوضة تمامًا، وإهانة إنسان بهذه الطريقة مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أنَّ إدارة المستشفى بمجرد العلم بالواقعة، اتحذت قرارا من أمس يوقف كل المشاركين في الواقعة وإحالتهم للتحقيق.

جدير بالذكر، أنَّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا أمس، مقطع فيديو لطبيب يعمل بأحد المستشفيات الخاصة وهو يسخر من ممرض ويأمره بالسجود لكلب، مما استدعى فتح تحقيق عاجل في الواقعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.