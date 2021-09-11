جامعة عين شمس تستعد للتحقيق مع طبيب واقعة «اسجد لكلبي»: تستغرق 3 ساعات

تستعد جامعة عين شمس للتحقيق مع الدكتور عمرو خيري، أستاذ جراحة العظام، بكلية الطب جامعة عين شمس، صاحب واقعة فيديو «السجود للكلب» المتداول عبر فيس بوك، أول أمس، من خلال عميد كلية الحقوق الدكتور ناجي عبدالمؤمن، بناء على طلب إحالة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بشأن الواقعة التي تمّ تداولها.

التحقيق مع الطبيب شخصيًا أمام عميد الكلية

وقال الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق، إنَّ التحقيق سيبدأ معه فورًا بحضوره شخصيًا، لافتًا إلى أنَّ أول إجراءات التحقيق يتمثل في مثوله أمام عميد الكلية أولًا، ومن ثم رفع تقرير كامل لرئيس الجامعة، ومن ثم هو المخول له بتشكيل لجنة مجلس تأديب للتحقيق مع عضو هيئة التدريس.

رفع تقرير شامل بشأن تفاصيل التحقيق عقب انتهائه لرئيس الجامعة

وأضاف عميد كلية الحقوق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ فترة التحقيق مع عضو هيئة التدريس ستستمر لفترة ما بين ساعتين إلى 3 ساعات متواصلة، موضحًا أنَّه عقب الانتهاء منها سيتمّ رفع تقرير شامل لرئيس الجامعة.