طبيب فيديو «اسجد لكلبي»: أنا حجيت وأعرف ربنا.. «هو أنا بوذي؟!»

أكد الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب «اسجد لكلبي»، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه عندما قال للممرض إنه أهان الكلب لم يقصد إهانة ذلك الممرض، موضحًا: «ده مش أول حديث عن الكلب، كان معايا كلب قعد معايا 11 سنة، فهو دايما كان بيتريق عليه ويهزر معاه، وكلمة اسجد للكلب كانت استكمال للهزار، أنا راجل حجيت وأعرف ربنا هو أنا بوذي؟!».

وأضاف الطبيب خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا مقدر إحساس الممرض بالإهانة، لكن اللي حصل مكنش المفروض أنه يتنشر مش عاملينها للنشر، وحصل ضرر عليّا زي ما حصل ضرر عليه، لأن الممرض في الفيديو كان بيضحك، لو كل 2 اتاخد هزارهم واتنشر هتبقى فتنة في البلد».

وكانت النيابة العامة المصرية، قد قررت استدعاء الطبيب المذكور من أجل التحقيق في واقعة نشر فيديو «اسجد لكلبي»، وذلك خلال جلسة تحقيق لسماع أقواله في الفيديو المثير للجدل، حيث احتوى الفيديو على إهانة للممرض عادل سالم، بعدما أجبره الطبيب على أن يقفز الحبل مرات متكررة، ووجه أمرًا آخرًا إليه بالسجود للكلب.

بدوره رفض الممرض أمر الطبيب، الذي أمره من فوره بإعطاء التحية للكلب، فاستجاب الممرض في هذه المرة، وأظهر الفيديو الطبيب والممرض واثنين يظهر من ملابسهما أنهما فردي أمن إداري.

النيابة العامة قامت بالتحفظ على الفيديو تمهيدًا لمواجهة الطبيب به، حتى يكون دليلًا لإقامة الحجة على الألفاظ التي جاءت فيه.