إزالة تعديات البناء المخالف بمركزي المنيا وسمالوط

واصلت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وسمالوط، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بكافة الأحياء الداخلية بنطاق كل مركز، والقضاء على كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة متابعة الحالة العامة بكافة الأحياء بالمراكز، ورصد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، كما تمت إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية

وشدد محافظ المنيا على الإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكَّلة بعد أن قام المواطنون بتسديد مقدم الجدية المنصوص عليه في القانون لتوفيق أوضاعهم المخالفة.

وبحث المحافظ الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على الطلبات المقدمة فى هذا الشأن.

كما بحث المحافظ جميع المحاور المُتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية، وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة.

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمباني المخالفة، لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدا أنه تتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف.