آخر أخبار قصف غزة اليوم: 4  شهداء بينهم امرأة حامل وطفلتها

تمثلت آخر أخبار قصف غزة اليوم في استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد مزارع جراء قصف مدفعي على منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وحول آخر أخبار قصف غزة اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا دون سابق إنذار في مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من ساكنيه، وهم حسب ما أفادت مصادر طبية وعائلية، لـ«وفا»: المواطن إياد عبد الفتاح صالحة (33 عاما) وطفلته نغم (عامان)، وزوجته أماني يوسف مهاوش (33 عاما) وهي حامل في الشهر السابع، إضافة لإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة جحر الديك، ما أدى إلى استشهاد مزارع يبلغ من العمر 63 عاما، كان يعمل في أرضه.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، بما في ذلك آخر أخبار قصف غزة اليوم، 245 شهيدا، بينهم 68 طفلا، و37 سيدة، وإصابة 1530، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية، 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال و1108 مصابين.

ومنذ 13 أبريل المنصرم، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.