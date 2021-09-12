«رئيس صحة النواب»: العالم يدرس تلقيح الأطفال من ُعمر 6 سنوات بمصل كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن هناك دراسات تجرى بعدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تتم على البدء في تطعيم الأطفال من عمر 12 سنة بتطعيم فايزر و موديرنا، موضحاً أنه تم إضافة الدراسات لفئة من 6 أعوام وحتى عمر 12 عام ، مضيفا أن هناك دراسة تتم في عدد من الدول الأخرى كالهند وجوبا تعمل على منح التطعيمات ضد فيروس كورونا لمن هم أعمارهم عامين .

دراسات مصرية لتحديد أنواع سلالات كورونا

وأكد رئيس لجنة الصحة بـ" النواب"، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن هناك دراسات تجرى في مصر حاليا لمعرفة نوع سلالات فيروس كورونا وهل هناك تحورات جديدة من عدمه، موضحاً أن الدراسات تتم بالاشتراك بين أطباء قصر العيني و أطباء مستشفى 57357، موضحاً أن الدراسة تعلن كل شهرين، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن الطفرات و أنواع الفيروسات في مصر من آخر يونيو الماضى حتى مطلع سبتمبر الجاري.

استعدادات قوية تحسبا لتفشي الفيروس

وأضاف أن الدراسة تتم على عينات تحليل مرضى من محافظات الأقاليم مثل أسيوط و سوهاج و المنصورة و الزقازيق، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً ان هناك استعدادات تتم على قدم وساق لمواجهة تفشي الفيروس، مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض وكذلك التشديد على ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي أثناء التواجد خارج المنزل مع الاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة للمناعة.