مخرج «تحت تهديد السلاح» يكشف سبب توقف تصوير الفيلم: «أجازة مفتوحة»

اضطر صناع فيلم «تحت تهديد السلاح» إلى تأجيل تصوير باقي مشاهد العمل في الوقت الحالي، بالرغم من استئناف التصوير خلال الأيام الماضية بعد فترة طويلة من التوقف بسبب ارتباط نجوم العمل ببعض الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان الماضي، فضلًا عن حالة الحزن التي عاشها بطل الفيلم حسن الرداد بسبب وفاة والدي زوجته الفنان سمير غانم الذي توفى في شهر مايو، والفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت في أغسطس الماضي.

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد ومي عمر

وقال محمد عبدالرحمن حماقي، مخرج فيلم «تحت تهديد السلاح» في تصريحات لـ«الوطن»، إن انشغاله في تصوير مشاهد مسلسل «أجازة مفتوحة» والذي بدأ عرضه على قناة ON مساء أمس السبت، جعله يُوقف تصوير الفيلم بشكل مؤقت.

وفيما يخص عودة أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» لاستئناف تصوير مشاهدهم، قال المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، إن الأمر متروك وفقًا لجدول تصوير «أجازة مفتوحة» والذي أوشك على الانتهاء منه ومن عمليات المونتاج المصاحبة له.

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وفتحي عبدالوهاب، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل «أجازة مفتوحة» يعرض على قناة ON من السبت للأربعاء

أما مسلسل «أجازة مفتوحة» تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، بطولة شريف منير، ولقاء الخميس، وسميحة أيوب، ومراد مكرم، ودنيا ماهر، وملك قورة، وألفت عمر، وكريم أبوزيد، وهشام إسماعيل، وسيناريو وحوار محمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

ويعرض مسلسل «أجازة مفتوحة» على قناة ON في الساعة 8 مساء اليوم السبت، على أن تكون الإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا.