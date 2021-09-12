ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 12 سبتمبر 2021..الطبق الأحمر بـ49 جنيها

ارتفعت أسعار البيض في مزارع الإنتاج، اليوم، بقيمة نصف جنيه، وذلك عقب استقرارها أمس، حيث شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في الأسعار في المزارع وهو ما انعكس على زيادتها للمواطنين.

وتُحدث أسعار البيض بشكل يومي، من خلال بورصة الحمامي للبيض، والتي تحدد الأسعار التي يتم التعامل بها يوميا في مزارع الإنتاج مع التجار والموزعين لتصل في النهاية إلى المستهلكين.

وتحدد أسعار البيض يوميا بحسب العرض والطلب وتكاليف الإنتاج وكميات الإنتاج، فعندما يكون هناك انخفاض في أعداد المنتجين ينخفض المعروض من البيض، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، وكذلك حسب النوع والجودة.

ويشتهر السوق المحلي في مصر بثلاثة أنواع من بيض المائدة هي الأكثر استخدامًا.

ارتفاع أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، بعد أن شهدت استقرارا أمس، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 42.50 جنيه.

- سعر طبق البيض الأحمر 45.50 جنيه.

- واستقر سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

أما عن أسعار البيض في محلات التجزئة للمواطنين فتتراوح أسعار طبق البيض الأبيض بحوالي 46 جنيه، أما الأحمر فيبلغ سعره حوالي 49 جنيه للطبق، وحوالي 60 جنيه للطبق البلدي.

ودائما ما يكون هناك طلب على البيض من قبل المواطنين، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويوفّر كمياتٍ عاليةً من الفيتامينات والمعادن مُقارنةً بالسعرات الحرارية التي يحتويها، ما يجعله وجبة أساسية في جميع المنازل.

ويُعدّ البيض مصدراً ممتازاً للكولين، ويحتوي أيضا على مُضادات الأكسدة، كما يحتوي أيضا على الدهون الصحية.