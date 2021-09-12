الشقيقان قتلا صديق العمر بحلوان: «استلف 200 جنيه ورفض يرجعها»

طعنة قاتلة سكنت قلب شاب عشريني أودت بحياته في الحال، إثر مشاجرة مع شابين شقيقين في حلوان، وبحسب تحريات المباحث أن الجناة نفذا الجريمة انتقامًا من المجني عليه بسبب وجود خلافات مالية بينهم منذ شهرين، وفي يوم الحادث احتدم النقاش بينهم فأخرج أحد المتهمين مطواة كان يخفيها في ملابسه وغرسها في صدر المجني عليها وقت أن كان شقيق المتهم يقوم بشل حركة المجني عليه حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.

كاميرات المراقبة توثق الجريمة

رصدت 3 كاميرات جريمة مقتل شاب بحلوان بعد العثور على جثمانه، وأظهرت الكاميرات المتهمين وهما يعتديان عليه بالضرب بالأيدي قبل أن يقوم أحدهما بطعنه في صدره، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين وبمواجهتهما قال المتهم الرئيسي ويدعي «محمد» إن صديقه «محمود» استلف منه مبلغ 200 جنيه منذ شهرين وعندما طلب منه رد المبلغ رفض واعتدى عليه بالسباب والشتائم فاستعان المتهم الرئيسي بشقيقه وقاما بالتربص بالمجني عليه وقتلاه.

قاتل صديقه: كان متكبر وطماع

وأضاف القاتل في محضر الشرطة أن سوء تعامل صديقه كان سببا في الانتقام منه، فكان دائمًا يعتقد أن بإمكانه التقليل منه حتى في أوقات الهزار واستمر الأمر عندما طلب المتهم منه رد المبلغ الذي اقترضه منه لكن المجني عليه مارس ضده التكبر والتعالي: «كان طماع في حق» وبحسب حديث المتهم فكان ذلك هو السبب في التخلص منه بمعاونة شقيقه الأصغر، وخلال التحقيقات أيدت شهادة شقيق القاتل إعترافات المتهم الرئيسي في محضر الشرطة، كما أرشد عن السكين المستخدم في الجريمة.

تشريح جثمان ضحية حلوان

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة ، وبدأت في استجواب الجناة بتهمة القتل العمد.