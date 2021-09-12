اليوم.. انتهاء تقليل الإغتراب لـ«أولى وتانية» بتنسيق الثانوية العامة

ينتهي اليوم الأحد تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الثانوية العامة 2021 وذلك بعد استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تلقي رغبات الطلاب لليوم الخامس على التوالي.

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن آخر موعد لتقليل الاغتراب مساء اليوم الأحد، لافتا إلى أنه سيتم البدء بعدها في إجراءات توزيع الطلاب وفقاً للرغبات الجديدة وفقا للقواعد و الحدود التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن .

إعلان النتائج خلال 72 ساعة من غلق الموقع

وأكد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد من سجلوا رغباتهم لتقليل مرحلة تقليل الاغتراب 2021 بلغ حتى الان حوالي 86 ألف طالب وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية بشعبتيها العلمي والأدبي، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال تسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق الإلكتروني المختلفة، مشددا على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة تسجيل رغبات .

اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الخاصة

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية، أنه سيتم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة مساء اليوم وذلك بعد الإنتهاء من عرضها على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن عدد من سجلوا بتنسيق الجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة بلغ حتى الآن حوالي 35 ألف طالب وطالبة، موضحاً أنه سيتم إتاحة التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الخاصة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة .

وأكد الغر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بمجرد الإعلان عن النتيجة ستبدأ الجامعات في إستقبال الطلاب المقبولين بمختلف الكليات للبدء في إستكمال الأوراق وسداد المصروفات الخاصة بهم في المواعيد المحددة من الجامعات .