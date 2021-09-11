تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي.. في كل الجامعات

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي في جميع الجامعات الحكومية، مؤكداً أن كلية الحقوق جاءت ضمن قائمة الكليات التي اشتملت على أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة طباعة استمارة الترشيح للكلية من موقع التنسيق الإلكتروني وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم، مؤكداً أن الوزارة حرصت على توفير مقاعد في جميع الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2021، وكذلك طلاب التقسيم بما لا يؤثر على الطلاب.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، أنه جرى إعلان تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي، ضمن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح مجموعة من التخصصات العلمية في مختلف الجامعات بما يتيح فرصة تعليم متميز للطلاب، مؤكداً أن الوزارة حريصة على متابعة سير استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

تعرف على تنسيق كلية حقوق 2021 أدبي

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 315 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بورسعيد 290 درجة.

- كلية الحقوق جامعة دمياط 285 درجة.

-كلية الحقوق جامعة المنيا 276 درجة.

- كلية الحقوق جامعة القاهرة 272 درجة.

- كلية الحقوق جامعة عين شمس 270 درجة

- كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 268 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة القاهرة 265 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة سوهاج 264.5 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة عين شمس 263 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 262 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الزقازيق 261 درجة.

- كلية الحقوق جامعة حلوان 261 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسوان 260 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بنها 259 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الفيوم 259 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنصورة 259 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة حلوان 259 درجة.

- كلية الحقوق جامعة طنطا 258 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسيوط 258 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بني سويف 258 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة بنها 257 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم 257 درجة

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة الإسكندرية 256 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة الزقازيق 256 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة المنوفية بشبين الكوم 255 درجة.

- كلية الحقوق مدينة السادات 255 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة أسوان 254 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة بني سويف 254 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة طنطا 253 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة جنوب الوادي 252 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» أسيوط 252 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» جامعة المنصورة 251 درجة.

- كلية الحقوق «انتساب موجه» مدينة السادات 250 درجة.