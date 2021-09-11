خريطة تلقي لقاح كورونا لطلاب جامعة دمياط

أعلنت إدارة جامعة دمياط عن مواعيد تلقي الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا لطلاب كليات «التربية والعلوم والتربية النوعية والتجارة المنقولين إلى الفرق الثانية والثالثة والرابعة».

«الوطن» تنشر مواعيد تلقي الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا لطلاب كليات جامعة دمياط ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة:

- كليات التربية والعلوم والتربية النوعية:

مقر تلقي اللقاح: كلية التربية

الموعد: ابتداءً من اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر حتى الخميس 16 سبتمبر 2021

التوقيت: من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا

كلية التجارة:

مقر تلقي اللقاح: كلية التجارة

الموعد: ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر حتى الخميس 16 سبتمبر 2021

التوقيت: من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا

ووجهت الجامعة طلاب وطالبات الكليات المذكورة بضرورة الالتزام بالموعد والمكان المعلن الذي تم تحديده لجميع الكليات بشكل يتوافق مع أعداد الطلاب بكل كلية، وعدم التخلف عن الحضور لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، حيث إن المدة المحددة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح هي 21 يومًا، على أن يبدأ بعد ذلك منح الجرعة الثانية من اللقاح، كما أنه لن تستطيع الجامعة تطعيم من تخلف عن موعده وسيضطر للتطعيم في الأماكن التى تحددها مديرية الصحة وتقديم ما يفيد التطعيم لاحقًا للجامعة عند اللزوم.

ونوهت إدارة الجامعة إلى الإعلان عن باقي طلاب وطالبات الجامعة تباعًا في الأسبوع التالي فور استلام الجامعة الكميات الكافية من اللقاح من مديرية الصحة والسكان.

ونوهت إدارة الجامعة على جميع المنتسبين للجامعة الذين لم يسجلوا بعد، باتباع ما يلي:

1. التسجيل على الرابط من هنا registration، واختيار خانة الوظيفة طالب جامعي.

2. الاحتفاظ برقم الطلب المكون من 20 رقمًا الذي سيصل عبر رسالة نصية على رقم المحمول الذي تم التسجيل به لتقديمه عند التوجه لمركز التطعيم.

3. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي عند الحضور لتلقي اللقاح.

كما ناشدت الجامعة وعي منتسبيها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ انطلاق الجائحة للحفاظ على سلامة الجميع.