«التموين»: معرض أهلا مدارس يضم مواد غذائية ولانش بوكس.. اعرف أماكنه

يبدأ منتصف شهر سبتمبر الجاري المعرض السنوي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، «أهلا مدارس» الذي يوفر أدوات مدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين والأسر وتلاميذ المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

يشهد المعرض هذا العام جناحا جديدا يخص كل ما يتعلق بالأغذية المدرسية من معلبات وجبن والسلع الغذائية التي تستعملها الأسر المصرية في تغذية أولادهم خلال العام الدراسي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تحرص على إنشاء معرض أهلا مدارس لتوفير كافة احتياجات التلاميذ للعام الدراسي الجديد، كما تدرس أماكن المعرض بحيث يكون في كافة المحافظات لتلبية مطالب أكبر عدد من الأسر والاستفادة من التخفيضات التي يقدمها المعرض,

معرض أهلا مدارس يوفر الأغذية المدرسية للطلاب

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «يتوافر هذا العام في معرض أهلا مدارس، اللانش بوكس بكل الأحجام، وهو عبارة عن علب بأحجام مختلفة يحتفظ فيها الطالب بطعامه لفترة كبيرة، سوف يتم توفير هذه السلع بأحجام مختلفة حتى تناسب كل التلاميذ بداية من سن الحضانة حتى سن الدراسة الإعدادية والثانوية، فضلا عن توفير كافة الحقائب المدرسية بكل أحجامها وألوانها».

ويرصد التقرير التالي الأماكن التي يكون فيها معرض أهلا مدارس:

أماكن معرض أهلا مدارس في محافظات مصر

1- قاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر.

2- 25 فرعا في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.

3- محافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

4- فروع المكتبات الكبرى والشوارع الرئيسية بالمحافظات.

5- توفير عدد من سيارات البيع المتنقلة بالقرب من محطات المترو والشوارع الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى.

6- الأماكن التي لا توجد بها مكتبات مدرسية للسلع والأدوات المدرسية والمكتبية من أقلام وكراريس وكشاكيل وكتب خارجية وشنط مدرسية واللانش بوكس والزمزميات وغيرها.