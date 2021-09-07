بتخفيض 40%.. انطلاق معرض «أهلا مدارس» بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عن تنظيم الغرفة معرض «أهلاً مدارس»، الجمعة المقبل، ضمن مبادرة «كلنا واحد»، بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية التموين.

وأضاف «عثمان»، في تصريح صحفي، اليوم، أن المعرض سيستمر لمدة حتى التاسع من شهر أكتوبر المقبل على أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد، لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بمستلزمات وأدوات المدارس والزي المدرسي.

تخفيضات تصل إلي 40%

وأشار إلى أن المعرض المقرر إقامته في الاسماعيلية يضم تخفيضات تصل قيمتها إلى 40 % عن المتوفر في السوق المحلي، إضافة إلى توفير مكان تحت إشراف مجلس سيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت، لمشاركة العارضات بمنتجاتهن.

وعقد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية اجتماعاً تنسيقياً، حضره جلال أبو الطاهر سكرتير عام الغرفة وعضو مجلس الإدارة، وسيد الكيرسلي رئيس لجنة المعارض وعضو مجلس الإدارة، وإيهاب زهدي أمين الصندوق المساعد وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد السيد مدير عام الغرفة وممثلين عن الجهات المختلفة والمشاركة.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المعرض بصورة تحقق الهدف المرجو منه وتم فتح المظاريف من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض ووضع ضوابط اختيار أفضل المشاركين من أصحاب المكتبات والتوكيلات التجارية والشركات وتجار الجملة ومحال الملابس والأحذية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد إبراهيم خميرة النائب الأول لرئيس الغرفة وعضو مجلس الإدارة يرافقه أحمد إسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية، مكان المعرض للوقوف على التجهيزات الفنية للمعرض وجاهزيته لاستقبال العارضين والعارضات وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للإجراءاتالوقائية المتبعة.