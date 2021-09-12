وزير التعليم يحسمها: بدء العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر.. ولا نيه للتأجيل بسبب كورونا

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، وإلزام جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من عدوى كورونا، مؤكدا أنه لا توجد نيه على الإطلاق لتأجيل بدء الدراسة حال حدوث الموجة الرابعة من كورونا.

لا نيه لتأجيل العام الدراسي الجديد

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد، لن ولم يؤجل بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا، موضحا أن وزارة التربية والتعليم نجحت بشكل كبير في تسيير العامين الدراسيين الماضيين، تزامنا مع ظهور جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن غياب التلاميذ عن المدارس آثر على مستواهم التعليمي، خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية، بسبب صعوبة تعاملهم مع شرح الدروس «أون لاين».

سيناريوهات للتعامل مع الموجة الرابعة حال حدوثها

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها، للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد، وسيتم تنفيذها حال حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة تسعي خلال العام الدراسي الجديد، إلى تقديم مستوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة سير الدراسة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الدراسة.

تناسق مع جميع المديريات لبدء عامل دراسي دون معوقات

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة وجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد الأمثل، لبدء عام دراسي جديد دون معوقات أو مشاكل، مؤكدا أن جميع مدارس الجمهورية ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا.