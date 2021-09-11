مصرع شاب غرقا في شاطئ فايد

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه غرقاً، مساء اليوم السبت، أثناء ممارسة السباحة في أحد الشواطئ بمدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية، خلال رحلة عائلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب يُدعى «مدحت سعد الدين سيد»، 27 سنة، مقيم بمنطقة «السعيدية»، غرقاً في أحد الشواطئ بمدينة فايد.

وتمكن عدد من الأهالي، بمعاونة قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري، من انتشال جثمان الشاب، كما تم التعرف على هويته، بعد ساعة تقريباً من حادث الغرق.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف، نقلت جثمان الشاب إلى ثلاجة مستشفى فايد المركزي، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الشاب الغريق، وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينته، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتسليمه لذويه، بعد التصريح بدفن الجثة.

غرق فتاة في ترعة الإسماعيلية بالقصاصين

وشهدت مدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية حادث غرق آخر، اليوم السبت، لفتاة في العشرينات من العمر، سقطت في مياه الترعة نتيجة إصابتها بدوار، أمام أحد المراكز الطبية الخاصة بالمدينة.

وحاول بعض الأهالي اللحاق بالفتاة لإنقاذها، إلا أنهم لم يمكنهم العثور عليها، نتيجة سرعة تيار المياه، الذي جرف جثتها بعيداً عن موقع الحادث.

ووصل فريق من الإنقاذ، التابع لإدارة لحماية المدنية، وبدأوا في البحث عن جثمان الفتاة في منطقة سقوطها والمناطق المحيطة.