الآن نتائج القبول بالجامعات الأهلية على الموقع الإلكتروني

أعلن الموقع الإلكتروني لقبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة»، نتائج تنسيق الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، على الموقع الإلكتروني.

وناشد بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

وطالبت الوزارة الطلاب الذين استنفذوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.

أكدت الوزارة أن باب التقديم للجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة» لا يزال مفتوحا أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

يذكر أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني «70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي»، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.