إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض.. «ماكو» يتصدر بـ564 ألف جنيه

تصدّر فيلم «ماكو» المنافسة في الوقت الحالي، وحقق نحو 564 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

معلومات عن «ماكو» المنافس بدور العرض

وحقق الفيلم إيرادات كبيرة منذ طرحه بدور العرض، خاصة أنَّ أحداث الفيلم مأخوذة من قصة حقيقة حول غرق العبارة «سالم إكسبريس»، وتدور غالبية أحداثه تحت المياه.

ويعتمد الفيلم على فكرة البطولة الجماعية، ويشارك الفنان التركي مراد يلدريم في بطولة الفيلم كأول عمل مصري له، الفيلم بطولة جماعية تضم: نيكولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، منذر رياحنة، محمد مهران وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «الإنس والنمس» الذي حقق مايقرب من 370 ألف جنيه، من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «موسي»، وحقق 196 ألف جنيه.

فيلم «200 جنيه» يحقق 181 ألف جنيه

ثم فيلم «200 جنيه» الذي حقق 181 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «العارف» نحو 157 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ، بينما حقق فيلم «30 مارس» مايقرب من 110 ألف جنيه.

بينما لم يحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سوى 63 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» في إطار دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية عن الأزمات التي تحدث بسبب الزواج والطلاق، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «مش أنا»، الذي يستمر في دور العرض السينمائي للأسبوع وحقق 28 ألف جنيه.