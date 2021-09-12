بعد مد فترة السحب.. أقساط شقق متوسطي الدخل تبدأ بـ1390 جنيه شهريا

شهدت مكاتب البريد زحامًا شديدًا عقب الإعلان عن مد فترة سحب كراسات الشروط للحصول على شقق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفائدة 3%، ويتمّ سداد مقدمات جدية الحجز وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم تمويل العقاري ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك لمدة أسبوعين ويتمّ إغلاق الحجز يوم 23 سبتمبر.

وحصلت «الوطن» على نسخه من كراسة الشروط الخاصة بشقق متوسط الدخل والتي علن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح وحدات كاملة التشطيب 3 غرف وصالة من المقرر تسليمها خلال 3 سنوات.

أماكن الشقق

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أماكن الشقق التي يتمّ طرحها في بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.

أسعار الشقق

وأكّد صندوق الإسكان الاجتماعي، في بيان رسمي، ومن ضمن كراسة الشروط، أن اسعار الشقق التي تمّ طرحها تبدأ من 471 و950 ألف جنيه.

طرق السداد

وجاء في كراسة الشروط عن كيفية الدفع، سيتمّ سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3% متناقصة سنويا.

شروط التقديم للشقة

وأوضحت مي عبدالحميد، أنَّه فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتمذ التعامل وفقاً لها، للعملاء من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

يُذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة «سكن لكل المصريين» بفائدة 3% بهدف تسهيل الحصول على شقق لكل فئات المجتمع.