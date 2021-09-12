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القاهرة تدفع بـ15 أتوبيسا للعمل بين محطتي مصر القديمة وحلوان بسبب توقف المترو

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الوطن
11:22 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بـ15 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة وميكروباصات للعمل بين محطتي مصر القديمة وحلوان، لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالمحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها، منذ قليل، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومارجرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب، علما بأن حركة القطارات تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام، ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام.

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