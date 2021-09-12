نيابة أسوان تواصل تحقيقاتها في واقعة «غرق طفل» بأحد مدارس السباحة

استمعت النيابة العامة بأسوان، اليوم، لأقوال حسام محمود والد الطفل محمود 8 سنوات، الذى لقى مصرعه غرقا في مدرسة تعليم السباحة بأحد الملاهي المائية بمدينة أسوان الجديدة، والتي اعتبرها الأب واقعة إهمال في حق نجله وتقصير تجاه أرواح الأطفال الأبرياء.

مات أمام والده قبل وصول الإسعاف

وقال والد الطفل، إن الواقعة قيدت بمحضر رقم 75 لسنة 2021 إداري قسم أسوان الجديدة، وعن الواقعة قال المكان بالرغم من كونه سياحي وبه حمامات سباحة للتعليم والتدريب وألعاب مائية خطرة إلا أنه لا يتضمن أي إجراءات وقائية أو طبية، معلقا: «في أقسي اللحظات التي تعرض فيها ابنى للموت أمام عيني لم أجد مسعفين أو أي أدوات إسعاف متوفرة لإنقاذ ابنى من الموت، وتوفى قبل وصول سيارة الإسعاف».

أقرب مستشفى على بعد 20 كيلو

وأشار الأب المكلوم، إلى أن الملاهي المائية تقع في مدينة نائية ولا توجد بها مستشفى تعمل فعليا حتى الآن أو خدمة طوارئ، حيث تبعد عن أقرب مستشفى بما يزيد عن 20 كيلو، ما يستوجب أخذ الاحتياطات وتوفير الإسعافات الطبية التي لم تكن موجودة بالأساس وقت وقوع المصيبة - على حد قوله - مؤكدا أن ابنه لم يتواجد بالمكان من أجل الترفيه بمفرده ولكن كان ضمن مدرسة تعليم السباحة التابعة لإدارة الملاهي المائية، ما يجعلهم مسؤولين مسؤولية تامة وكاملة عن سلامته وحمايته وهو ما لم يتحقق «على حد وصفه».

حتى لا تتكرر المأساة

وفى تصريحاته ناشد والد الطفل محمود، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة التي تدير هذا المكان حتى لا تتكرر مأساة الإهمال لضحية أخرى من أرواح الأطفال الأبرياء لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الشركة المسؤولة عن تشغيل الملاهي المائية بمدينة أسوان الجديدة، أصدرت بيانا قبل ذلك، تتقدم فيه بالتعازي لأسرة الطفل محمود حسام محمود 8 سنوات، وتوضح أن أعلى عمق لحمامات السباحة الموجودة لا يتجاوز 80 سم مما يستحيل معها حدوث أي حالة غرق، كما أن جميع حمامات السباحة يوجد بها مدربين ومنقذين متخصصين حاصلين على شهادة خبرة في مجال التدريب والإنقاذ - على حد قولهم - مؤكدين أن ما حدث للطفل محمود لا يخرج إلا عن كونه قضاء وقدر وليس لأحد مسؤولية عنه.

النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا

يشار إلى أن النيابة العامة بأسوان، أمرت بفتح تحقيقا عاجلا في واقعة وفاة الطفل محمود حسام محمود 8 سنوات، أثناء تلقيه دروس تعليم السباحة بمدرسة أحد الملاهي المائية بمدينة أسوان الجديدة، والذى تعرض للغرق ونقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأمرت النيابة بتسليم الجثمان لأسرته وفتح تحقيق في الواقعة، وتحرر المحضر رقم 75 لسنة 2021 إداري قسم أسوان الجديدة.