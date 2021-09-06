غرق طفل بشاطئ النخيل في الإسكندرية رغم إغلاقه

شهدت شواطئ الإسكندرية حالة غرق جديدة في شاطئ النخيل، الذي يُعد أحد أشهر شواطئ الإسكندرية من حيث أعداد الغرقى، لينضم الطفل «يوسف خالد»، 14 سنة، الذي لقى مصرعه غرقاً صباح اليوم، إلى قائمة ضحايا ذلك الشاطئ.

مصرع غريق النخيل بين الحاجزين الرابع والخامس

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن طفلاً يُدعى «يوسف خالد»، يبلغ من العمر 14 سنة، لقى مصرعه غرقاً في شاطئ النخيل صباح اليوم الاثنين، وبالتحديد الساعة 7 صباحاً، في المنطقة بين الحاجزين الرابع والخامس.

الطفل تسلل إلى شاطئ النخيل المغلق

وأضاف «المالحي»، في تصريحات لـ«الوطن» قبل قليل، أن الطفل لقى غرقه في شاطئ النخيل المغلق، بعدما تسلل إلى الشاطئ وتجاوز الأسوار، أملاً في الاستمتاع بالاستحمام في مياه البحر، إلا أنه لقى مصرعه غرقاً.

وأوضح أن فريق الغواصين يأملون فى ظهور جثمانه خلال الساعات المقبلة، إلا أنه في حال عدم حدوث ذلك، سوف يتم الدفع بعدد من «غواصين الخير» من أجل انتشاله، مشيراً إلى أنهم يخشون أن تعلق جثته بين الصخور.

شواطئ الإسكندرية تشهد ارتفاعاً في الأمواج خلال الأيام الجارية

وتعاني شواطئ الإسكندرية خلال تلك الأيام مما تعرف بمصطلح «هبات سبتمبر»، وهو ما يأتي نتيجة لشدة الرياح وارتفاع أمواج شواطئ الإسكندرية والتي تسبب حالات غرق عديدة في تلك الفترة من كل عام.

وفي ظل ارتفاع الأمواج خلال «هبات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية، تبرز النصيحة الأهم في التنبيه علي مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة استعداد الغطاسين والتأكيد علي وجود المراقبين بأبراج المراقبة، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة غرق شاطئ النخيل بسبب غلق الشاطئ من الأساس.