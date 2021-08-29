اتحاد الصناعات: تفاؤل باستقرار أسعار الزيوت النباتية في أكتوبر المقبل

هدأت أسواق الزيوت النباتية بعد ثلاث ارتفاعات في الأسعار خلال العام الحالي، كان آخرها يونيو الماضي، بعدما حركت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر العبوة وخفض وزنها للمستفيدين من منظومة الدعم السلعي، لأسباب ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً.

وأعرب زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، عن تفاؤله باستقرار أسعار الزيوت النباتية، في أكتوبر المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة لزيوت النخيل، فول الصويا والذرة ببورصة ماليزيا بنسبة 1%، موفرةً 10 دولارات في طن الأولين.

وقال «الشافعي» لـ«الوطن»، إن أسعار زيوت الطهي، بصدد الاستقرار في تداولات أكتوبر، خاصة أن السعر ارتفع طوال 8 أشهر بسبب الجائحة التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلباً بتلك الظروف، مشيرا إلى أن هناك وفرة في المعروض عالمياً في الوقت الراهن.

الشافعي: نصيب الفرد في مصر من الزيوت نحو 20 كيلو سنويا

وأوضح «الشافعي» أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِ سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 25 كيلو سنويا عالميا.

كانت وزارة التموين، قدر أعلنت في يونيو تحرك أسعار الزيت التمويني، بخفض وزن الزجاجة من لتر إلى 800 ملي بنفس السعر 17 جنيها، على أن يكون سعر اللتر 21 جنيها، بدعوى تجنب حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

يشار إلى أن أسعار الزيوت وفق الزيادة الأخيرة في السوق أصبحت كالآتي:

- سعر زيت سلايت عباد الشمس 750 ملي «12 زجاجة» بـ256.25 جنيه.

- سعر زيت سلايت عباد 1.5 لتر «6 زجاجات» 250.25 جنيه.

- سعر زيت سلايت عباد 2.25 لتر «4 زجاجات» 243 جنيهًا.

- سعر زيت حلوة 700 ملي «12 زجاجة» 190.25 جنيه.

- سعر زيت حلوة 1 لتر «12 زجاجة» 267.25 جنيه.

- سعر زيت حلوة 4.5 لتر «2 زجاجة» 200.75 جنيه.

- سعر زيت حلوة 2.25 لتر «4 زجاجة» 198 جنيهًا.

- سعر زيت هنادي 700 ملي «12 زجاجة» 190.25 جنيه.

- سعر زيت هنادي 1 لتر «12 زجاجة» 267.25 جنيه.

- سعر زيت هنادي 2.1 لتر «4 زجاجة» 186 جنيهًا.

- سعر زيت ذرة كريستال 800 ملي «12 زجاجة» 393.75 جنيه.

- سعر زيت ذرة الأصيل 750 ملي «12 زجاجة» 283.5 جنيه.

- سعر زيت ذرة عباد كريستال 800 ملي «12 زجاجة» 328.5 جنيه.

- سعر زيت عباد جركن 20 لتر 432.5 جنيه.

- سعر زيت عباد هلا 750 ملي «12 زجاجة» 254.5 جنيه.

- سعر زيت الممتاز 1 لتر «12 زجاجة» 265.25 جنيه.

- سعر زيت قلية خليط 1 لتر «12 زجاجة» 265.25 جنيه.

- سعر زيت هدية خليط 1 لتر «12 زجاجة» 265.25 جنيه.

- سعر زيت أولين ندى جركن 20 لتر 423.25 جنيه.