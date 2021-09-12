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414 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في ثامن أيام الدور الثاني

غرفة العمليات الرئيسية: لا شكاوى من الامتحانات

كتب:

أحمد فتحي
12:45 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
وكيل التعليم بالغربية يطمئن على سير امتحانات الدور الثاني للثانوية

وكيل التعليم بالغربية يطمئن على سير امتحانات الدور الثاني للثانوية

ترأس اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، غرفة العمليات بديوان عام المديرية امتحانات الدور الثاني، لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 .

استمرار لجان العمليات والطوارىء لحل أى شكاوى

ويؤدى اليوم 137 طالبا امتحان علم النفس والاجتماع في الفترة من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لطلاب الشعبة الأدبية، في حين يؤدي 156 طالبا بالشعبة العلمية رياضيات امتحان التفاضل والتكامل في الفترة من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، ويؤدي 131 طالب في الشعبة العلمية علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية في الفترة من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وكيل التعليم بالغربية يباشر سير الامتحانات بلجان الدور الثاني بالثانوية العامة

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على مستوى كافة اللجان بمدارس قري ومراكز المحافظة .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان سير الامتحانات، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بجميع اللجان.

انتظام دخول الطلاب داخل اللجان وعدم وجود أي شكاوى

كما اطمئن وكيل الوزارة إلى انتظام دخول الطلاب داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى وردت من غرف العمليات الفرعية بالإدارات بشأن الامتحانات خلال الفترة المقبلة حفاظا على صالح العام للطلاب والطالبات وأسرهم .

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